Marcos Alonso, un’altra dote per cui Conte insiste – GdS

Marcos Alonso è l’altro grande nome in orbita Inter per il mercato di gennaio. Antonio Conte vuole portare a Milano l’esterno titolare del “suo” Chelsea, che porta in dote un ottimo feeling coi calci piazzati, riportato dalla “Gazzetta dello Sport”. Il club londinese non ha diminuito le richieste, ma Marotta e Ausilio contano di riuscire a limare i dettagli dell’affare.

DOTI IMPORTANTI – L’Inter tenterà l’affondo decisivo per Marcos Alonso nelle prossime settimane. Lo spagnolo è sempre più ai margini della rosa allenata da Frank Lampard. Nonostante i 90 minuti contro il Tottenham di domenica scorsa, nel match del Boxing Day Marcos Alonso non è stato nemmeno convocato. Antonio Conte, che ha allenato l’ex Fiorentina nelle due stagioni a Londra, ha individuato in lui l’esterno necessario per la sua rosa. Marcos Alonso compenserebbe i problemi fisici di Kwadwo Asamoah, e offrirebbe un contributo di qualità ed esperienza che manca a Cristiano Biraghi e Valentino Lazaro. Un’altra dote per cui Conte vorrebbe fortemente il numero 3 dei Blues è il suo feeling sui calci di punizione: nei due anni del tecnico salentino a Londra, Marcos Alonso ha segnato 14 gol, di cui 4 su punizione.

DETTAGLI ECONOMICI – Il problema tra Inter e Chelsea, al momento, permane sulla distanza economica. I Blues vogliono incassare tra i 30 e i 40 milioni, i nerazzurri stanno ragionando sul prestito con diritto di riscatto e non vogliono superare i 20 milioni di euro. Una distanza importante, che tuttavia non spaventa Giuseppe Marotta: il CEO Sport nerazzurro conosce bene il tecnico, e cercherà di accontentarlo in ogni modo.