Marcos Alonso supera Bellerin? C’è sì di Inzaghi, nodo Chelsea: situazione

Marcos Alonso, terzino di proprietà del Chelsea, potrebbe tornare di moda in casa Inter come alternativa all’esterno Hector Bellerin.

IDEA – Secondo quanto riportato da “Sport Mediaset”, Marcos Alonso potrebbe interessare all’Inter. Come è noto, il club nerazzurro è sulle tracce di Hector Bellerin. Il terzino destro dell’Arsenal potrebbe essere affiancato dal connazionale del Chelsea. La società meneghina è alla ricerca di sostituto di Achraf Hakimi, ceduto al PSG, a cui si aggiunge la partenza di Ashley Young. È dunque necessario per l’Inter un nuovo esterno per quella fascia.

PRECEDENTI – Non è la prima volta che il laterale dei Blues viene accostato ai nerazzurri. Era già avvenuto ai tempi della Fiorentina, quando se lo riuscì ad aggiudicare il Chelsea di Antonio Conte, il quale lo ha poi richiesto durante la sua esperienza sulla panchina della squadra milanese.

PUNTO – Ora Simone Inzaghi avrebbe espresso il proprio gradimento per Marcos Alonso, visto come funzionale al modulo oltre che conoscitore della Serie A. Tra l’altro lo spagnolo rischia di vedere ridotto lo spazio in campo come accaduto al proprio compagno di squadra Emerson Palmieri. Per questo motivo non chiuderebbe la porta di fronte ad eventuali interessamenti.

PROBLEMA – Il problema sarebbe legato al Chelsea che preferirebbe una cessione a titolo definitivo ad un prezzo non proprio economico. Beppe Marotta potrebbe però trovare strade alternative. Non sarebbe escluso un possibile sorpasso da parte del calciatore dei Blues su quello dei Gunners.

Fonte: SportMediaset.it