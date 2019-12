Marcos Alonso, richesta folle Chelsea aumentata solo per l’Inter: il motivo

Marcos Alonso sarebbe un obiettivo dell’Inter, ma a quanto pare il Chelsea non ha intenzione di darlo ai nerazzurri. Il tabloid inglese The Sun rivela una scelta dei londinesi di alzare il prezzo soltanto per fare uno sgarbo all’ex Conte.

RIPICCA? – Il Chelsea chiede all’Inter nove milioni di sterline in più per lasciar partire Marcos Alonso. Lo riporta il tabloid inglese The Sun, che spiega come sia la stessa cifra che Antonio Conte ha ottenuto nella battaglia legale degli scorsi mesi: inevitabile legare i due avvenimenti e pensare a una sorta di volontà di un “risarcimento” da parte dei Blues. La richiesta dei londinesi è di trentacinque milioni di sterline per il terzino sinistro spagnolo, poco utilizzato da Frank Lampard in stagione. Il proprietario del Chelsea, Roman Abramovich, avrebbe fatto questa richiesta soltanto per l’Inter e per Conte, valutandolo quindi ventisei (poco meno di trenta milioni di euro). A questo punto bisogna capire quale sarà la reazione dei nerazzurri: possibile una richiesta di prestito per evitare il pagamento della cifra. Ma per Marcos Alonso la situazione inizia a essere più complicata del previsto e non è escluso che alla fine si vada su un altro.

Fonte: TheSun.co.uk – Giacomo Pisa