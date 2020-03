Marcos Alonso prima scelta di Conte. E il Chelsea piomba su un ex Inter

Antonio Conte avrebbe messo Marcos Alonso in cima alla lista degli acquisti per il mercato estivo, mentre il Chelsea starebbe puntando su un ex Inter

INDISCREZIONE – Queste le parole del giornalista Nicolò Schira all’interno del messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter: “Il Chelsea sono molto interessati ad Alex Telles (Porto) per la prossima stagione. Colloqui in corso. Potrebbe sostituire Marcos Alonso, che è la prima scelta di Antonio Conte per l’Inter come terzino sinistro“.

#Chelsea are really interested in Alex #Telles (Porto) for the next season. Talks ongoing. He could replace Marcos #Alonso, who is the first choice of Antonio #Conte for #Inter as a left-back. #transfers #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 4, 2020