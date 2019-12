Marcos Alonso, prezzo alto per l’Inter: si lavora all’alternativa – GdS

Condividi questo articolo

Secondo la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, l’obiettivo principale per la fascia sinistra dell’Inter a gennaio risponde sempre al nome di Marcos Alonso. La valutazione che ne fa il Chelsea è però fuori mercato, per questo si lavora all’ipotesi Laywin Kurzawa, esterno francese del Paris Saint-Germain, come principale alternativa.

OBIETTIVO FASCIA – Per rendere competitiva la squadra nella corsa allo Scudetto contro Juventus e Lazio, l’Inter punta a rinforzarsi sul mercato di gennaio. Uno dei ruoli che si prova a rimpolpare con più urgenza è quello dell’esterno sinistro, con Marcos Alonso sempre in pole position nei desideri della società nerazzurra. Lo spagnolo ha giocato titolare contro il Tottenham (sfida vinta 0-2 dal Chelsea) e la società di Roman Abramovich ne fa una valutazione attorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione sicuramente fuori mercato, specialmente a gennaio.

ALTERNATIVA – Ecco perché si lavora anche all’alternativa: il “piano B” risponde al nome di Laywin Kurzawa, esterno del Paris Saint-Germain che sta trovando poco spazio in stagione. La parola d’ordine però è “pazienza” e per questo si continua a lavorare sottotraccia per regalare ad Antonio Conte pedine utili nei ruoli giusti per poter proseguire nella marcia verso la vittoria del campionato di Serie A.