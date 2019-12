Marcos Alonso, l’Inter studia il piano B. Due nomi per il vice Lukaku – Sky

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, a “Sky Sport 24”, continua la caccia dell’Inter a Olivier Giroud e a un terzino sinistro. Resta sempre caldo il nome di Marcos Alonso, ma si lavora anche all’alternativa viste le richieste del Chelsea.

SITUAZIONE ATTACCANTI – Continua il lavoro degli uomini mercato nerazzurri per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Uno dei reparti da rimpolpare è l’attacco, dove restano due i nomi più caldi secondo Fabrizio Romano di “Sky Sport”: «Olivier Giroud è uno degli attaccanti che l’Inter sta seguendo da tempo. È una situazione interessante perché va in scadenza a giugno 2020, ma vanno capite le condizioni economiche soprattutto del contratto. I nerazzurri stanno valutando anche questo. Anche Fernando Llorente è un’idea come eventuale alternativa a Romelu Lukaku. Entrambi sono giocatori che Antonio Conte ha allenato, uno al Chelsea e l’altro alla Juventus. Si stanno dunque facendo delle riflessioni in merito a un centravanti».

DUE NOMI PER LA FASCIA – Con Kwadwo Asamoah ormai falcidiato dai problemi fisici, i nerazzurri continuano anche a lavorare per rinforzare la fascia sinistra. Ecco le parole di Romano a riguardo: «Serve anche un esterno a sinistra e l’Inter lì vuole prendere un ricambio per Conte. Si continua a pensare a Marcos Alonso, la sua valutazione però è alta visto che il Chelsea chiede 35 milioni. Attenzione quindi al nome nuovo che è quello di Marcos Acuña dello Sporting Lisbona, il piano B allo spagnolo».