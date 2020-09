Marcos Alonso e Kanté in campo assieme: il Chelsea non sbaglia la prima

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso e Kanté hanno giocato titolari nel debutto del Chelsea in Premier League. I londinesi hanno vinto per 1-3 sul campo del Brighton.

PARTENZA POSITIVA – Marcos Alonso e N’Golo Kanté, i due obiettivi dell’Inter per fascia sinistra e centrocampo, hanno giocato per intero Brighton-Chelsea, Monday Night della prima giornata di Premier League. Il manager dei Blues, Frank Lampard, li ha schierati entrambi titolari, e questo non sembra essere un grande messaggio dell’Inter. All’Amex Stadium sblocca la situazione Jorginho su calcio di rigore concesso al 23’ per fallo del portiere Mathew Ryan su Timo Werner. Il Brighton pareggia però al 54’, con un tiro da fuori di Leandro Trossard sul quale Kepa Arrizabalaga si butta piuttosto tardi. Dura però appena due minuti la speranza dei padroni di casa di uscire dal debutto con almeno un punto, perché alla ripresa del gioco Reece James si inventa un tiro strepitoso sotto l’incrocio da oltre venticinque metri, che riporta il Chelsea in vantaggio. Anche fortunati poi i londinesi, che al 66′ trovano il tris con una conclusione di Kurt Zouma deviata da un avversario che inganna Ryan. Brighton-Chelsea finisce 1-3, con Marcos Alonso e Kanté non particolarmente protagonisti: già il fatto che giochino, però, allontana l’Inter.