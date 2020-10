Marcos Alonso, l’Inter dà una linea. Possibili cambi da qui a lunedì? – Sky

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso è un obiettivo dell’Inter, ma la società tiene una linea prudente sullo spagnolo del Chelsea. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Nainggolan e delle uscite (vedi articolo), è tornato sui nerazzurri durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

ANCORA UN COLPO? – Così Gianluca Di Marzio: «L’uscita di Dalbert Henrique verso il Rennes, con la probabile uscita di Radja Nainggolan l’Inter potrebbe fare un altro tentativo per Marcos Alonso negli ultimi giorni. L’Inter non conferma, non solo Piero Ausilio ma anche in serata ha fatto filtrare che difficilmente farà un nuovo tentativo per lo spagnolo. Nonostante le smentite, però, una porticina la tengo aperta: sottolineiamo però la linea che il mercato si concluderebbe con Matteo Darmian».