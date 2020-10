Marcos Alonso-Inter, affare complicato. Con Darmian fascia coperta – SI

Marcos Alonso Chelsea

L’Inter si avvia verso gli ultimi giorni del mercato. Si parla di un possibile nuovo esterno a sinistra per i nerazzurri, ma Marcos Alonso resta un affare complicato. Matteo Darmian potrebbe essere l’ultimo acquisto. Le ultime novità da Pedullà per “Sportitalia” durante il momento social

ULTIMI GIORNI – Di seguito le dichiarazioni di Alfredo Pedullà: «Il mercato dell’Inter non è finito fino a quando non è finito. Marcos Alonso è complicato per alcune particolarità e con Darmian i nerazzurri si sentono coperti. Hanno anche Perisic, Young e Kolarov. Il rimpianto non credo ci sia. Kanté era difficile, ma non impossibile. E ora sta diventando impossibile. Sarebbe stata necessaria una cessione illustre per puntare sul francese».