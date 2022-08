Marcos Alonso, Inter contatta gli agenti: risposta molto chiara

L’Inter avrebbe contattato gli agenti di Marcos Alonso per esplorare un’eventuale mossa in caso di cessione di Robin Gosens.

RISPOSTA – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano. “Dietro le quinte. Martedì l’Inter ha contattato gli agenti di Marcos Alonso per esplorare una potenziale mossa in caso di partenza di Gosens. La risposta è stata molto chiara: sta aspettando il Barcellona, assolutamente no. Alonso ha concordato condizioni personali ad aprile per un contratto totale di 3 anni: è solo il Barça“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano