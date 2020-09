Marcos Alonso-Inter: avanti tutta! Accordo più facile col Chelsea? Il motivo

Secondo quanto riporta “Sport Mediaset”, Marcos Alonso è stato accostato nuovamente all’Inter in queste ore (QUI i dettagli). Il club nerazzurro non ha mai abbandonato la pista. Marotta ha continuato a lavorare sotto traccia, e oggi l’accordo col Chelsea pare più semplice da ottenere. Ecco perché

APERTURA – Marcos Alonso si riavvicina all’Inter. Lo conferma “Sport Mediaset”, sottolineando la rottura dello spagnolo, ex Fiorentina, col tecnico del Chelsea Frank Lampard. La mancata convocazione per la sfida di ieri, in Carabao Cup contro il Tottenham, suona quasi come un addio ufficiale. Per l’Inter, dunque, si riapre uno spiraglio importante che Giuseppe Marotta attendeva da settimane. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i contatti tra il club nerazzurro e l’entourage del calciatore avevano mantenuto una discreta frequenza. Conte stravede per lo spagnolo e ha infatti spinto per portarlo in Premier League quand’era sulla panchina dei Blues. Dopo la rottura con Lampard, conferma “Sport Mediaset”, non dovrebbe essere difficile trovare un accordo col Chelsea.

