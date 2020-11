Marcos Alonso, ex Inter prova il sorpasso al club nerazzurro

Marcos Alonso Chelsea

L’Inter si dovrebbe guardare le spalle nella corsa a Marcos Alonso, terzino sinistro del Chelsea: su di lui anche il Crystal Palace di Roy Hodgson

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Daily Mail, non ci sarebbe solo l’Inter su Marcos Alonso. In agguato ci sarebbe anche il Crystal Palace di Roy Hodgson, ex allenatore della squadra nerazzurra. Il club inglese punterebbe al terzino sinistro dei Blues come potenziale sostituto di Patrick van Aanholt, in scadenza di contratto al termine di questa stagione.

Fonte: Joe Bernstein – DailyMail.co.uk