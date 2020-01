Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, indizi per Inter da Brighton-Chelsea?

Tra poco si giocherà Brighton-Chelsea e proprio da questa gara si potrebbero scorgere possibili indizi di mercato per l’Inter su Marcos Alonso ed Emerson Palmieri

BRIGHTON-CHELSEA – Alle ore 13.30 di oggi si giocherà Brighton-Chelsea, una partita di Premier League che potrebbe interessare molto l’Inter. Poco fa infatti sono state diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Da quanto emerge dalla lettura di quella dei Blues, Emerson Palmieri non scenderà in campo da titolare nel match. Questo dato potrebbe essere considerato particolarmente significativo per il club nerazzurro, soprattutto se il terzino resterà in panchina anche per il resto della partita. Chi certamente non farà parte della gara è Marcos Alonso. Quest’ultimo infatti non è stato nemmeno convocato. Ricordiamo che questi due giocatori sono stati accostati ripetutamente alla squadra nerazzurra nelle ultime settimane. Se ciò dovesse nelle prossime settimane, tutto questo potrebbe agevolare la possibile trattativa tra la società meneghina e il Chelsea.