Marcos Alonso, due fattori da tenere in considerazione: Inter attenta

L’Inter sarebbe sempre sulle tracce di Marcos Alonso, terzino di proprietà del Chelsea: la situazione sul futuro dello spagnolo.

STIMA – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, stima molto Marcos Alonso, anche se non lo considera un titolare fisso. Infatti ritiene lo spagnolo un giocatore versatile e lo apprezza anche in virtù dello schema tattico che utilizza, vale a dire con tre centrali. Per queste ragioni non vorrebbe separarsi da lui.

CONTRATTO – Inoltre ci sarebbe da considerare anche un altro fattore importante. Marcos è soddisfatto delle cifre del contratto offerte dal Chelsea, con cui è legato fino al 2023, e vedrebbe difficile la sua cessione, data la ristrutturazione salariale che molti club stanno intraprendendo.

PRETENDENTI – Tra queste società ci sarebbe il Barcellona. Il giocatore dei Blues sarebbe nell’orbita dei catalani per un eventuale dopo Junior Firpo. ​​​​Oltre alla squadra blaugrana ci sarebbe anche l’Inter, attenta sullo spagnolo. I nerazzurri hanno cercano qualcuno per la fascia sinistra e, oltre a provare a ingaggiare Jordi Alba (vedi articolo), seguirebbe anche l’esterno degli inglesi.

