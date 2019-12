Marcos Alonso difficile, l’alternativa Inter arriva dal Portogallo

Condividi questo articolo

L’Inter è alla ricerca di un esterno sinistro da regalare ad Antonio Conte. Tanti gli obiettivi dei nerazzurri con Marcos Acuna nuovo nome per la fascia sinistra. Ecco le ulime a riguardo

NUOVO NOME – Il “primo nome nelle preferenze di Antonio Conte è Marcos Alonso. Il terzino ex Fiorentina lo ha già avuto come allenatore al Chelsea. Trattativa, però, di difficile realizzazione in quanto la richiesta dei Blues per lo spagnolo è molto elevata. L’alternativa potrebbe essere quindi Marcos Acuna dello Sporting Lisbona. Classe 1991, l’argentino quest’anno ha disputato 19 presenze totali, mettendo a segno anche una rete”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com