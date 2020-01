Marcos Alonso difficile, Inter spinge per l’alternativa: il nodo da sciogliere

Marcos Alonso sembrerebbe essere in salita, così l’Inter sarebbe in pressing per il piano B, vale a dire Marcos Acuna dello Sporting Lisbona

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, la trattativa per prendere Marcos Alonso dal Chelsea non sarebbe delle più semplici. Così l’Inter si starebbe concentrando, almeno al momento, sull’alternativa. Si tratterebbe di Marcos Acuna dello Sporting Lisbona. Anche in questo caso l’accordo tra le due società non sarebbe dietro l’angolo. Il problema infatti sarebbe legato alla formula. Il club portoghese vorrebbe monetizzare subito o comunque avere certezza di farlo in futuro tramite un prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri invece per ora si fermerebbe a una proposta di prestito con diritto di riscatto tra i 10 e i 15 milioni di euro per non gravare sul bilancio. Il giocatore gradirebbe molto giungere all’ombra della Madonnina ma, come detto, non sarebbe ancora in procinto di partire per Milano. Ad ogni modo, i contatti starebbero continuando e ci potrebbero essere sviluppi nelle prossime settimane.