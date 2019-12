Marcos Alonso, contatti Inter-Chelsea non positivi. Serve pazienza – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, per Marcos Alonso ci vuole pazienza. I primi contatti tra Inter e Chelsea non sono andati bene, ma l’amministratore delegato Beppe Marotta ha intenzione di fare leva sulla volontà del giocatore per strappare ai blues una formula vantaggiosa per lasciarlo partire.

APPROCCIO NEGATIVO – Poco incoraggianti i primi contatti tra l’Inter e il Chelsea per Marcos Alonso, scelto come nome per rinforzare la fascia sinistra a causa dei problemi di Kwadwo Asamoah e delle prestazioni non troppo convincenti di Cristiano Biraghi. Nonostante infatti l’esterno sinistro spagnolo sia ai margini delle scelte di Frank Lampard in questa stagione, il club londinese chiede la bellezza di 35 milioni di euro per lasciarlo partire.

PAROLA D’ORDINE “PAZIENZA” – In casa nerazzurra naturalmente si spera di poter trattare con il club di Abramovich e di strappare una formula vantaggiosa per un suo eventuale arrivo. Il giocatore piace molto ad Antonio Conte e la sua volontà è quella di riabbracciare il suo ex tecnico anche a Milano. Proprio su questo gli uomini mercato dell’Inter sperano di fare leva per convincere il Chelsea a lasciarlo partire. La parola d’ordine è “pazienza”, una qualità che Marotta ha dimostrato a più riprese di avere e saper esercitare (basti pensare alle trattative in estate per Nicolò Barella e Romelu Lukaku).