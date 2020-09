Marcos Alonso: col Chelsea volano stracci! L’Inter c’è, Juventus defilata

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato di “Sky Sport”, svela i retroscena della lite tra Marcos Alonso e Frank Lampard. Ieri sera lo spagnolo è stato escluso dai convocati per la sfida di Carabao Cup contro il Tottenham. La pista Inter si è riaperta, ma occhio alla concorrenza della Juventus

SPIRAGLIO – La pista Marcos Alonso si è riaperta improvvisamente per l’Inter. Ieri sera, come riporta Fabrizio Romano. Frank Lampard e lo spagnolo avrebbero avuto un faccia a faccia piuttosto duro davanti a tutti i compagni di squadra, poco prima della sfida di Carabao Cup tra Chelsea e Tottenham. Una rottura che potrebbe cambiare gli scenari di mercato, con l’Inter pronta ad inserirsi come vi avevamo raccontato nelle scorse ore (QUI i dettagli).

CORSA A DUE – Secondo Fabrizio Romano, però, nella corsa a Marcos Alonso non bisogna escludere la Juventus, che cerca copertura in quel ruolo e potrebbe fiondarsi sullo spagnolo in caso di addio di Mattia De Sciglio. Valutazioni in corso per i bianconeri, che al momento partono leggermente dietro il club di via della Liberazione. L’Inter studia la formula e prepara l’assalto al grande colpo last minute.

Fonte: CalcioMercato.com – Fabrizio Romano