Marchetti: “Vidal libero? Inter non ha ricevuto comunicazioni. L’agente…”

Luca Marchetti

Vidal si avvicina sempre di più all’Inter. Mentre in Spagna già da diverse ore danno la trattativa tra l’agente del cileno e il Barcellona agli sgoccioli (vedi articolo), Luca Marchetti – intervenuto nel corso dello speciale Calciomercato in onda su “Sky Sport 24” – preferisce non dare tempistiche. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

MARCIA DI AVVICINAMENTO – Arturo Vidal e il Barcellona continuano a trattare mentre l’Inter attende. Secondo quanto sostenuto da Luca Marchetti, al club nerazzurro non è arrivata alcuna comunicazione al momento: «L’Inter può finalmente coronare l’inseguimento a Vidal, che dura da diversi mesi. Il problema maggiore non è accordo con l’Inter, perché quello si trova in tempi rapidi. Ora l’attenzione è concentrata sulla trattativa che sta conducendo Felicevich con il Barcellona. Io non so dare una tempistica. In Spagna son più fiduciosi e parlano di trattativa agli sgoccioli. In Italia questo tipo di comunicazione non è ancora arrivata, comunicazioni all’Inter da questo punto di vista non ce ne sono state. Questo pero non va a intaccare la fiducia e la volontà dell’Inter di andare a prendere Vidal».