Marchetti: “Vidal-Inter, i tempi. Lautaro Martinez, il Barcellona ha capito”

Luca Marchetti

Vidal si trasferirà all’Inter e non ci sono dubbi a riguardo, secondo Luca Marchetti. Il giornalista, ospite dell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, ha poi parlato di Lautaro Martinez e del fatto che il Barcellona si stia arrendendo.

IN ARRIVO – Così Luca Marchetti: «Arturo Vidal si deve liberare dal Barcellona e poi firmare con l’Inter. Il problema è il tempo, perché come tutte le cose ci vuole un po’ di tempo. C’è da discutere la questione dei soldi, liberare il giocatore dal contratto, dare la buonuscita e risolvere delle pendenze legali. La volontà del Barcellona è di lasciar andare Vidal, che ha intenzione di andare all’Inter. È un po’ la stessa situazione di Alexis Sanchez, che all’ultimo giorno utile l’Inter l’ha preso da svincolato. La stessa cosa succederà con Vidal ma non si arriverà al 4 ottobre: noi pensiamo che entro la settimana si risolverà la questione col Barcellona, e poi sarà libero di firmare per l’Inter».

ABDICANO! – Marchetti prosegue, su Lautaro Martinez in questo caso: «Inter e Barcellona parlano a prescindere da Vidal. Avevano fatto un tentativo per Lautaro Martinez, ma non c’è stata quest’opportunità. Non possono spendere soldi, non ne hanno a disposizione: questo è l’ostacolo più importante, non ce la fanno a mettere in piedi l’offerta. L’Inter chiede, giustamente, da centoundici milioni in su. Il Barcellona insiste per Memphis Depay del Lione, come a dire che ha capito che Lautaro Martinez per il momento è irraggiungibile. Oggi c’è stato un incontro, stiamo cercando di capire la situazione, fra Genoa e Inter per parlare di Andrea Pinamonti. Magari anche di Andrea Ranocchia».