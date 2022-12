Marchetti: «Sommer obiettivo dell’Inter! Gosens? Opportunità addio c’era»

Marchetti ha dato aggiornamenti sul mercato dell’Inter, in particolare su Sommer e Gosens. Il portiere svizzero è un obiettivo del club nerazzurro, si sta parlando

OBIETTIVO − Luca Marchetti si esprime sul possibile nuovo portiere nerazzurro: «Sommer? Giocatore su cui l’Inter sta lavorando, è un parametro zero. L’Inter potrebbe cambiare i suoi portieri. È un obiettivo ma non significa che lo prenderà, ci sta parlando. Anche perché sul discorso portieri bisogna stare attenti, può accendersi subito. Ad esempio Milan e Bayern Monaco hanno un problema portieri».

NON SUL MERCATO − Ancora Marchetti sul futuro di Gosens: «Il valore del giocatore non si discute, tra i primi nel suo ruolo in Europa. Lo abbiamo celebrato come un grande colpo di mercato, ovviamente conta la condizione fisica. Al momento non l’ha avuta quasi mai, ha stretto i tempi per recuperare con l’aggiunta dell’esplosione di Dimarco. La gerarchia è cambiata. L’Inter lo ha pagato 28 milioni, non è il caso metterlo sul mercato. C’era stata l’opportunità che potesse andare via, ma l’Inter doveva sostituirlo in prestito e con un giocatore altrettanto bravo ma l’incastro non è successo».