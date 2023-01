Marchetti: «Skriniar, PSG non ha manifestato interesse. Immagino una cosa»

Marchetti rimanda il discorso Skriniar, nonostante anche oggi si sia parlato di anticipare a gennaio il suo addio ormai inevitabile – e contestabile. Da Sky Sport 24 il giornalista esclude che il PSG vada dall’Inter entro martedì prossimo.

SITUAZIONE COMPLICATA – Milan Skriniar preferisce andare in scadenza anziché aiutare la squadra che l’ha reso capitano. È quanto afferma Luca Marchetti: «L’Inter oggi probabilmente sa che l’unica squadra che potrebbe anticipare le proprie mosse e andare a prenderlo è il PSG. Non ha manifestato ancora il proprio interesse e immaginiamo che non lo manifesti. Il giocatore poteva prenderlo anche quindici giorni fa, non ha bisogno di aspettare l’ultimo giorno di mercato per far abbassare ulteriormente il prezzo. Generalmente non si opera così, devi lasciare anche il tempo all’Inter per andare a rimpiazzare Skriniar».