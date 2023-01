Marchetti: «Skriniar, PSG mette 20/25 mln a gennaio? La mia sensazione»

Luca Marchetti ha parlato del futuro di Milan Skriniar, difensore slovacco in scadenza di contratto con l’Inter e nel mirino del PSG.

SENSAZIONE – Queste le parole da parte di Luca Marchetti nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, su Milan Skriniar. «Il PSG mette 20/25 milioni a gennaio per il difensore slovacco o no? Se mettono quei 20/25 milioni, la mia sensazione è che a questi 20/25 milioni poi debba rinunciarci Skriniar, che sarebbero il premio alla firma, se va a parametro zero».

TEMA – Poi Marchetti ha concluso. «Cosa mi aspetto nelle prossime ore? Vorrei cercare di capire cosa succede (quello che dicevamo prima) con Skriniar. Se l’Inter lo dà via ed eventualmente con chi lo sostituisce e se lo dà via, anche questo è un grande tema. Se devo dare via Skriniar, a fronte di chi è magari mettendo a rischio la qualificazione in Champions League. Se conviene tenerlo o darlo via».