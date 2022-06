Marchetti: «Skriniar, partita a poker Inter-PSG. La sensazione»

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport 24, ha parlato della trattativa tra il PSG e l’Inter per il difensore slovacco, Milan Skriniar.

SITUAZIONE – Queste le parole da parte di Luca Marchetti, negli studi di Sky Sport 24, su Milan Skriniar, difensore dell’Inter nel mirino del PSG. «Ci sono pochi “Skriniar” e ha molto bisogno di un difensore il PSG. Oggi il PSG sa che, se va dall’Inter e chiede un difensore, Skriniar nella fattispecie, trova la porta aperta. Cioè, se bussa, trova la porta aperta. Come minimo lo stanno ad ascoltare. In altri club probabilmente no. Quindi bisogna anche valutare questo. Allo stesso momento però il PSG, se si stufa di parlare con l’Inter, perché sa che la richiesta dell’Inter è troppo alta, un altro difensore lo trova. Magari non è quello che loro pensavano, cioè non è Skriniar ma, faccio un esempio a caso, il “Koulibaly di turno”, che è più vecchio sicuramente, ma altrettanto efficace, potrebbe essere un’alternativa “tutti e due low cost”, per dire».

TRATTATIVA – Marchetti ha aggiunto. «Oggi la trattativa è con l’Inter ed è con Skriniar. L’Inter perché non può alzare troppo la posta, oltre al fatto che possono esserci anche altri difensori sul mercato? Perché Skriniar è in scadenza nel 2023. A un certo punto il PSG può dire: “Amico mio, io ti ho offerto 50 milioni di euro, accontentati. Tra sei mesi firma con me a zero…”. Quindi è una bella partita a poker, fra una squadra che sa che il suo giocatore è ambito e un’altra che sa che è quella la sua prima scelta, ma non è detto che debba rimanere per forza quella […]. La trattativa c’è e, per come stanno andando le cose, al di là della distanza che oggi è molto ampia fra la richiesta dell’Inter e l’offerta del PSG, la sensazione è che un accordo poi si trovi».