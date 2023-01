Marchetti: «Skriniar ancora non c’è accordo, Inter lavora ad altri rinnovi»

Luca Marchetti, ospite a Sky Sport, ha parlato dell’attesa che c’è in casa Inter per il rinnovo di Milan Skriniar. Il giornalista ha poi svelato la strategia della società nerazzurra con gli altri calciatori in scadenza.

IN CERCA DI RISPOSTE − Luca Marchetti ha parlato della situazione legata al rinnovo tra Milan Skriniar e l’Inter: «Non c’è ancora un accordo. L’Inter nonostante le dichiarazioni di Marotta degli scorsi giorni ha preteso una risposta da Skriniar in questa finestra di mercato. Si cerca una risposta immediata per pianificare la propria strategia per il futuro, perché un conto è avere lo slovacco e un conto è non averlo. Se lui non rinnova è un dato di fatto che lo perde a zero, non ci sono alternative».

OPPORTUNITÀ − Il giornalista si è poi espresso sugli altri calciatori nerazzurri in scadenza, evidenziando le strategie della società nei loro confronti: «Le alternative si possono avere con tutti gli altri che sono in scadenza di contratto. Darmian sta per firmare, mentre con qualche altro si è iniziato a parlare. C’è un discorso diverso che viene fatto per gli over trenta, con la società che punta a dei rinnovi di contratto annuali. Se però si guarda più da vicino la difesa dell’Inter ci si accorge sono quasi tutti in scadenza. L’unico che ha un termine nel 2024 è Bastoni. I nerazzurri hanno la possibilità di poter cambiare, confermare o in alcuni casi trasformare i parametri zero in opportunità per abbassare il monte ingaggi».