Marchetti: «Rinnovo Lautaro Martinez, Inter tratta. Occhi su Maksimovic»

L’Inter starebbe trattando per il rinnovo con adeguamento per l’attaccante Lautaro Martinez e avrebbe messo gli occhi su Nikola Maksimovic, difensore in scadenza con il Napoli

MOSSE – Queste le parole di Luca Marchetti all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com” anche del rinnovo di Lautaro Martinez, su cui negli ultimi giorni si era parlato anche di un interesse del Barcellona. “L’Inter non ha particolari problemi con i rinnovi di contratto (sta trattando con Lautaro Martinez per adeguamento), ma ha messo gli occhi su Maksimovic, che va a scadenza con il Napoli. Anche perché potrebbe andare a sostituire, almeno numericamente, Ranocchia“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti