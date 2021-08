Marchetti: «Rinnovo Lautaro Martinez diverso da Dybala. Clima disteso»

L’Inter è sempre al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Dopo aver ufficializzato Edin Dzeko e Denzel Dumfries, i nerazzurri sono alla ricerca di un’altra punta. Ecco il punto fatto da Luca Marchetti intervenuto a ‘Sky Sport 24’.

CASTING NUMEROSO – Le opzioni per l’attacco dell’Inter sono tante. La lista in mano alla società nerazzurra infatti presente molti nomi diversi, sia per caratteristiche sia per valutazioni. Ecco il punto di Marchetti fatto a ‘Sky’. «L’attacco è la posizione scoperta dell’Inter. Dzeko ha coperto l’emergenza e l’arrivo di Dumfries hanno messo a posto un po’ l’Inter. Zapata al momento è la priorità ma l’Atalanta non ha l’alternativa. Correa è diverso da Zapata ma è il preferito di Inzaghi. Insigne potrebbe essere un’opportunità da cogliere negli ultimi giorni di mercato. Weghorst è un attaccante da prima punta, è nella lista dell’Inter ma potrebbe essere un’opportunità».

RINNOVO LAUTARO – Oltre al casting in attacco l’Inter deve anche risolvere la questione rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. «Lautaro Martinez dovrebbe rinnovare (vedi articolo). Lui ha un anno di contratto in più rispetto a Dybala ma è l’Inter che vuole il rinnovo. Lo vuole da molto tempo perché lo vuole da addirittura prima del lockdown ma il cambio di procuratore ha cambiato tutto. Venduto Lukaku non puoi vendere anche Lautaro Martinez, si ripartirà dalla base di quella cifra proposta inizialmente. Il clima sembra essere disteso».

