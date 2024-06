Marchetti: «Rinnovo Inzaghi? La data! Inter, non molto da fare»

L’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato dell’imminente rinnovo di Simone Inzaghi. Poi le sue parole anche sul mercato dell’Inter.

ALLENATORI E MERCATO – Luca Marchetti, nel suo editoriale su Tmw, cita anche l’Inter e Simone Inzaghi in un estratto: «In pochissimi (4) in Italia hanno confermato: Inter conferma Inzaghi, anzi arriverà anche il prolungamento di Simone la prossima settimana. Ora che tutto (o quasi) sembra definito, si arriverà ai calciatori. E quindi alla costruzione della squadra. C’è chi ha già fatto molto (Inter) perché magari non molto aveva da fare, c’è chi ha le idee molto chiare su dove dover intervenire (vedi Milan e Napoli), c’è chi dovrà capirlo anche dal mercato e dalle offerte che arriveranno (Juventus). Ma ci aspetta un’estate calda».

Rinnovo Inzaghi, siamo ormai alle firme! L’Inter lo blinda

RINNOVO – L’Inter ha messo ormai in cassaforte tre rinnovi molto importanti, ovvero quelli di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Per forza di cose, il prolungamento del tecnico sarà il più rapido. Un paio di giorni fa, il suo agente Tullio Tinti si è presentato in sede per limare gli ultimi dettagli con il club. E nei prossimi giorni arriverà la firma definitiva per il tecnico, presumibilmente fino al 2027. Per capitano e vicecapitano, invece, bisogna aspettare qualche settimana in quanto impegnati tra Euro 2024 e Copa America.