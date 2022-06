Marchetti: «Psg non molla Skriniar! L’Inter dovrà fare cessione importante»

L’Inter ha chiuso oggi per Mkhitaryan con il centrocampista armeno che arriva a parametro zero. Intanto però c’è da tenere d’occhio il mercato in uscita con Milan Skriniar-Psg pista sempre bollente.

CESSIONE – L’Inter potrebbe perdere Milan Skriniar. Il Psg spinge forte per averlo. Ecco cosa riporta Luca Marchetti a Sky Sport. «Skriniar è da monitorare. Una grande cessione andrà fatta in casa Inter. Il Psg ha rilanciato fino a 60 milioni di euro, ma per l’Inter non è abbastanza. Il contratto in scadenza del prossimo anno però potrebbe essere un peso. Se come Skriniar però si è nel pieno della propria carriera e il Psg lo ha puntato, l’Inter allora sfrutta queste condizioni. L’Inter poi dovrà anche completare la rosa».

Fonte: Sky Sport