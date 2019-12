Marchetti: “Politano-Llorente? Conte non smentisce. Su Mertens…”

Inter e Napoli stanno intensificando i contatti per portare a compimento lo scambio tra Matteo Politano e Fernando Llorente. Luca Marchetti ha parlato di questa suggestione di mercato ai microfoni di “Radio Marte”, riportando le parole di Antonio Conte. Infine, una nota su Dries Mertens, altro possibile obiettivo nerazzurro, in scadenza col Napoli a giugno.

SCAMBIO IN CORSO – Lo scambio tra Matteo Politano e Fernando Llorente sembra sempre più probabile. Già in estate Antonio Conte ha espresso forte apprezzamento per lo spagnolo, accasatosi poi al Napoli a parametro zero: adesso potrebbe finalmente riabbracciarlo. Al tempo stesso, Politano sembra ai margini del progetto Inter, distante dai parametri tattici dell’allenatore. Ecco il commento di Luca Marchetti, esperto di calciomercato: «Scambio Politano-Fernando Llorente? Mister Antonio Conte non ha smentito questa pista perché è un’idea. All’Inter l’ex Sassuolo non gioca mai da titolare, mentre nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso c’è bisogno di un calciatore con quelle caratteristiche. Allo stesso modo, lo spagnolo farebbe comodo all’Inter, che ha visto esplodere anche Sebastiano Esposito. Il Napoli e l’Inter, intanto, stanno parlando».

MERTENS – Infine, Marchetti parla anche di Dries Mertens. Il futuro dell’attaccante belga, con il contratto in scadenza a giugno 2020, sembra sempre più lontano da Napoli. Tra le squadre interessate al numero 14 azzurro c’è anche l’Inter, che però preferirebbe attendere il 1° febbraio per potersi accordare direttamente col giocatore. Nel frattempo, altri club si stanno muovendo secondo Marchetti: «Dries Mertens ha una buona offerta dal Borussia Dortmund, ma non pare convinto di andarci adesso. È un discorso da fare anche per il futuro, sebbene 10 milioni per un giocatore a scadenza non siano poco».