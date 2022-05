Marchetti: «Perisic-Juventus simile al discorso Dybala-Inter, opportunità»

Marchetti, in collegamento su Tmw radio, ha fatto il punto di mercato sulle situazioni legate a Perisic e Dybala che potrebbero fare un clamoroso percorso inverso tra Juventus e Inter

MERCATO − L’esperto calciomercato Sky Sport, Luca Marchetti, aggiorna sulle situazioni legate a Perisic e Dybala: «Perisic-Juventus? Chiacchierate approfondite con gli agenti non ce ne sono ma l’interesse c’è. E’ un po’ il discorso Dybala-Inter. I nerazzurri ad oggi non hanno né il budget economico per comprarlo né la necessità tecnica e di spazio in attacco. Se si può fare l’Inter ci penserà seriamente a farlo. Perisic? L’Inter propone 4,5, lui chiede 6. Ci sarà un ulteriore passo di trattativa. Poi le società devono fare i conti le risorse economiche e con la prospettiva del giocatore che ha 33 anni».