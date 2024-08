Marchetti: «Palacios, cosa manca per la firma! Inter, uno sforzo da fare»

Palacios ha svolto le visite mediche con l’Inter nella giornata odierna e quindi l’annuncio ufficiale è dietro l’angolo. Secondo quanto rivelato da Marchetti su Sky Sport, per la firma manca ancora qualcosina. Poi l’esperto di calciomercato fa una riflessione sul nuovo compito di Inzaghi

ULTIMO TASSELLO – Tomas Palacios è virtualmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il giovane difensore argentino ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro ma per la firma sul contratto e relativo annuncio ufficiale bisogna attendere gli ultimissimi passaggi burocratici. Niente di particolarmente impegnativo ma normalissime procedure prima di mettere nero su bianco. Nei prossimi giorni, probabilmente prima della sfida contro l’Atalanta, sarà tutto sistemato e si potrà procedere con l’annuncio ufficiale.

MERCATO CHIUSO – Intanto Luca Marchetti fa il punto della situazione e considera chiusa la sessione di mercato dell’Inter: «Palacios è un investimento per il futuro, arriva in nerazzurro per 6,5 milioni di euro più bonus, per un massimo di 11 milioni. Ci sono da sistemare alcuni dettagli prima della firma ma è quel giocatore che di fatto permette all’Inter di concludere la campagna acquisti».

Palacios per l’Inter del presente e del futuro: Inzaghi ha una nuova missione

NUOVO COMPITO – Non solo Palacios da inserire, far maturare e valorizzare ma anche una nuova ‘missione’ per Simone Inzaghi secondo Marchetti: «Forse lo sforzo che dovrà fare l’Inter quest’anno è far sentire più titolari i cosiddetti co-titolari, perché ci saranno più impegni. Quindi questa rosa fatta di doppioni, nel senso più positivo del termine, servirà a Inzaghi per rimanere competitivi con una partita ogni tre giorni».