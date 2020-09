Marchetti: “Nainggolan, trattativa in corso. Deadline per Skriniar....

Marchetti: “Nainggolan, trattativa in corso. Deadline per Skriniar. Alonso…”

Luca Marchetti di “Sky Sport” intervenuto nel prepartita di Benevento-Inter ha parlato del mercato dei nerazzurrri. In uscita c’è Nainggolan, ma occhio ancora a Skriniar e Marcos Alonso

USCITE – Luca Marchetti ha prima parlato delle possibili cessioni: «Trattativa in corso. Non è agevole perché il Cagliari sta ragionando sul titolo definitivo a 12 milioni più due giovani. Oggi c’è Skriniar, ma l’offerta non è ancora arrivata e i nerazzurri lo considerano un titolare. Servono almeno 40 milioni. Se entro sabato dovesse arrivare l’offerta i nerazzurri possono rimpiazzarlo anche con Ranocchia».

ENTRATE – Chiusura con le operazioni in entrata: «Alonso ha litigato con Lampard. Si tratta di un’opportunità per i nerazzurri anche perché prenderebbe il posto di Dalbert che non rientra nei piani dell’Inter».