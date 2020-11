Marchetti: “Su Milik ho una certezza, occhio al vantaggio. Eriksen-Inter…”

Milik è separato in casa al Napoli e attende solo di poter andare via, o a gennaio o da luglio 2021 come svincolato. Luca Marchetti, nel corso di “23” su Sky Sport 24, ha parlato del polacco e delle opzioni per l’Inter, così come (brevemente) della posizione di Eriksen.

USCITA OBBLIGATA – Luca Marchetti è sicuro: «Su Arkadiusz Milik abbiamo una certezza, che non rinnoverà con il Napoli. Quest’estate, all’inizio del mercato, il Napoli chiedeva quaranta milioni, alla fine si era accordato con la Roma per diciotto milioni più bonus. Il mercato cambia anche le situazioni, più ti avvicini alla scadenza. Nella vicenda Milik, nel momento in cui non ci sono soldi, se c’è un giocatore che può piacere e c’è questo tipo di vantaggio fra società può essere che l’accordo si trovi. In quel caso sarebbe Milik a dire se va o no, perché ci vuole sempre l’accordo fra le tre parti. Oggi, con meno soldi, gli scambi possono essere importanti. Dove può andare Christian Eriksen se dovesse lasciare l’Inter? Non lo so. In Italia no».