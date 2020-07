Marchetti (Sky): “Messi all’Inter? Suning puÃ² tutto, ma conta da lui”

Marchetti (Sky): “Messi all’Inter? Suning può tutto, ma conta da lui”

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato a “Sky Sport” della suggestione di mercato tra l’Inter e Lionel Messi, sottolineando come un eventuale addio dell’argentino al Barcellona dipenda solo e unicamente dalla sua volontà.

POSSIBILITÀ – Messi all’Inter, una suggestione che resta viva fin dai tempi di Massimo Moratti alla presidenza nerazzurra. Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha analizzato la situazione e le possibilità che il giocatore argentino possa effettivamente arrivare a Milano. Queste le sue parole: «Ogni volta che Messi ha rinnovi di contratto, esce spesso una trattativa con l’Inter. Ricordo i primi anni della sua carriera, quando veniva a Milano a fare spesa a Dolce e Gabbana andavamo a chiedergli se poteva venire a giocare in nerazzurro vista la stima di Massimo Moratti. La proprietà dell’Inter ha le risorse economiche per poter fare qualsiasi cosa. Suning ha la potenzialità economica per poter prendere l’argentino. Tutte le volte in cui si è parlato di un suo possibile addio a Barcellona, è sempre rimasto. È un binomio finora inscindibile. Non ha mai cambiato squadra, a 33 anni vorrebbe dire scindere anche con la propria vita. Dipende tutto dal giocatore. Se vuole andare via, può farlo perché lo decide lui».

Fonte: Sky Sport 24