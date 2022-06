Marchetti: «Lukaku vuole l’Inter da dicembre! Ma è il Chelsea a decidere»

Luca Marchetti, su Sky Sport, ha parlato del futuro di Lukaku e della sua voglia di ritornare all’Inter. Tutto dipenderà però dalla scelta che farà il Chelsea

STRATEGIA − Marchetti interviene su Lukaku, la cui intenzione al momento è soltanto una: «Lukaku da dicembre ha in testa solo l’Inter, deve convincere però il Chelsea a ritornare a Milano. Al momento non prenderebbe in considerazione Bayern Monaco o Barcellona. Ma ciò non significa che non ci andrà mai. Perché se il Chelsea gli comunica la volontà di non volerlo cedere in prestito allora il giocatore potrebbe pensarci su: rimanere oppure andare. Bisogna capire la strategia che lui sceglierà».