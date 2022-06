Marchetti: «Lukaku o Dybala? Entrambi all’Inter oggi è difficile, vi spiego»

Secondo Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport ospite sulle frequenze di TMW Radio, all’Inter arriverà solo uno tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

LA SITUAZIONE – Luca Marchetti chiarisce la situazione in attacco in casa Inter: «Romelu Lukaku, che va chiuso entro 9 giorni per sfruttare il decreto crescita, altrimenti diventa impossibile. Due settimane fa avrei detto Dybala. La domanda vera è capire se uno esclude l’altro. Ad oggi sì, per le informazioni che abbiamo: una volta che si chiude uno dei due, è difficile che possa arrivare anche l’altro. Servirebbe fare un altro spazio tecnico ed economico. Diamo per scontato che Caicedo non ci sia e Sanchez vada via al Siviglia, con una buona uscita da trattare, l’Inter avrebbe Correa, Lautaro, Dzeko, Lukaku e Dybala? I tifosi e Inzaghi sarebbero contenti, ma sarebbe troppo nell’ottica di un ridimensionamento economico che la proprietà cinese ha imposto».