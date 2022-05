Marchetti: «Lukaku, non è facile. Deve far capire una cosa al Chelsea»

Le parole di Luca Marchetti negli studi di Sky Sport riguardo alle possibilità che Romelu Lukaku riesca a convincere il Chelsea a essere ceduto in prestito all’Inter.

SITUAZIONE DELICATA – Non sarà facile rivedere Romelu Lukaku all’Inter. Come riporta Luca Marchetti: «Vuole tornare e la società lo riprenderebbe a determinate condizioni. Il giocatore deve essere molto delicato, è un’operazione da ingegneria chirurgica. Deve andare a chiedere a un club appena acquistato a essere mandato in prestito a titolo gratuito, dopo essere stato venduto lo scorso anno per oltre 100 milioni. Spesso si dice che la volontà di un giocatore è determinante. Ma è anche vero che non si può eccedere nei comportamenti. Il braccio di ferro non porta a un risultato. Ora Lukaku deve far capire al Chelsea che il prestito è la soluzione migliore per tutti quanti».