Marchetti: «Lukaku per Lautaro Martinez? Non avrebbe senso! Si lavora»

L’apertura del Chelsea all’Inter e a Lukaku per la formula del prestito è l’argomento del giorno. Da escludere l’ipotesi Lautaro Martinez come possibile contropartita tecnica

LA SITUAZIONE − Luca Marchetti, in collegamento su Radio 24 a Tutti Convocati, si è espresso sulla situazione legata a Lukaku? «L’Inter era convinta che bastasse mandare avanti Lukaku per averlo in prestito, la volontà del giocatore da sola non basta in questo caso. Il Chelsea sta cercando di capire come poter risolvere questa situazione. Il prestito a basso costo comporterebbe una minusvalenza. Il rapporto Tuchel-Lukaku non è buono. Va trovata una soluzione per la formula. Lautaro Martinez in cambio? Non avrebbe senso».