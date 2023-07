Marchetti: «Lukaku-Frattesi, la strategia dell’Inter dipende da…»

Luca Marchetti ha parlato della strategia di calciomercato dell’Inter sul discorso Romelu Lukaku e su quello Davide Frattesi.

STRATEGIA – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come mai si è prolungata la trattativa Brozovic e se si sblocca il mercato dell’Inter? Secondo me è stata come sempre una questione economica. Sicuramente l’interesse del Barcellona ha influito ma sai che il Barcellona ha dei paletti che non può evadere. Ecco perché si è prolungata la trattativa con l’Al Nassr, va approfondita comunque la strategia araba sul calcio perché è un mercato che funziona in maniera differente rispetto al nostro. Lì le operazioni di fatto le stabilisce la Federazione, c’era un budget a disposizione e bisognava far quadrare l’operazione. I soldi dovevano essere quelli e quelli sono stati, si è riequilibrato il rapporto tra i soldi per l’Inter e i soldi per il giocatore. Era una trattativa troppo grande per essere buttata via. Il discorso Lukaku è molto fluido, perché l’Inter ha diverse necessità. Deve prendere due centrocampisti, almeno un difensore e un esterno destro. Capire poi chi andrà via tra Gosens e Lukaku, se ci saranno delle offerte anche per Correa. La strategia dell’Inter dipende da quale sia la priorità tra Lukaku e Frattesi, con i soldi di Brozovic puoi fare solo una di queste due operazioni. Sicuramente l’Inter deve andare all’assalto per Lukaku, è una sorta di promessa fatta al giocatore. Ha un accordo con Frattesi, ma se non vede Onana deve scegliere su quale dei due giocatori puntare. Più il tempo passa più l’Inter può essere scavalcata, specialmente sulla questione Frattesi».