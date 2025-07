Marchetti chiarisce: «Lookman-Inter, Atalanta ha un vantaggio!»

Luca Marchetti ha indicato lo stato delle cose a proposito dell’interessamento dell’Inter per Ademola Lookman. Di seguito le sue parole.

PRIMO STEP – Luca Marchetti si è pronunciato in merito all’affare Ademola Lookman, per l’Inter, dalle colonne di TMW. Il giornalista ha innanzitutto posto l’accento su un primo passaggio già superato dai nerazzurri: «L’intesa con l’entourage naturalmente c’è, ora bisogna soltanto formalizzare l’offerta e capire se davvero si può fare. L’Atalanta dal canto suo potrebbe anche essere disposta a cedere, ma certamente la cifra deve essere fatta da una trattativa con chi vuole Lookman. Come a lasciar intendere, in maniera piuttosto chiara, che il prezzo lo fa la società».

Marchetti chiarisce su valutazione di Lookman e strategie di mercato dell’Inter

IL RAGIONAMENTO – Marchetti ha poi proseguito concentrandosi sulla posizione dell’Atalanta e sul significato generale della mossa dell’Inter: «E la valutazione non può essere inferiore ai 50 milioni. L’Inter però ha una strategia in testa ben chiara: l’offerta è rigida se vale quello che dice l’entourage del giocatore allora ok, altrimenti non c’è intenzione di alzare la posta. L’ulteriore novità è che i dirigenti nerazzurri non hanno la necessità di vendere, qualora si possa concretizzare questa opportunità. Lo potranno fare anche dopo, questo l’accordo con la proprietà».