Marchetti: «Lautaro Martinez-Inter? Offerte continueranno ad arrivare»

Luca Marchetti ha parlato dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez dopo le uscite di Romelu Lukaku (in arrivo al Chelsea) e di Achraf Hakimi al PSG.

OFFERTE – Queste le parole sulla cessione di Romelu Lukaku da parte di Luca Marchetti, ospite dell’editoriale del martedì su “TMW Radio”. «La difficile situazione economica era nota, anche se l’Inter pensava di riuscire a resistere alle offerte, che tutti sapevano sarebbero arrivate. Non è bastato l’addio di Hakimi. Se adesso arriva una proposta all’Inter, la deve per forza guardare: il problema è che la guarda anche il giocatore in questione. Lautaro Martinez? Le offerte continueranno ad arrivare, ma secondo me rimarrà».