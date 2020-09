Marchetti: “Inter-Vidal: il matrimonio si fa. Lui e Kolarov servono adesso”

Vidal e Kolarov sono sempre più vicini a vestire la maglia dell’Inter. Entrambe le operazioni sono in dirittura d’arrivo. Luca Marchetti, dagli studi di “Sky Sport”, traccia un punto sulle trattative.

VIDAL – Arturo Vidal e l’Inter sono finalmente vicini a trovarci. Antonio Conte riavrà il suo fedelissimo. Ecco il punto di Luca Marchetti sulla trattativa: «Inter e Vidal si sono inseguiti al lungo, soprattutto da quando è arrivato Conte. E oggi ci sono situazioni più favorevoli rispetto al passato. Vidal sta parlando per liberarsi a parametro zero dal Barcellona. E l’accordo tra Inter e Vidal è l’ultimo dei problemi per i nerazzurri. È un matrimonio destinato a consumarsi. è solo questione di tempistiche».

KOLAROV – E l’altra operazione vicina a chiudersi per l’Inter è quella che porta ad Aleksandar Kolarov come annunciato poca fa(). Due acquisti che generano scetticismi in qualche tifoso, soprattutto per motivi anagrafici. Infatti Vidal ha 33 anni, Kolarov quasi 35. Sono tuttavia due giocatori esperti, e Conte ha ribadito di avere bisogno di giocatori con queste caratteristiche. La conferma di Marchetti sulla loro funzionalità in nerazzurro: «Sono due giocatori ultra-trentenni, ma sono due giocatori che servono adesso. Serviranno per accorciare le distanze in campionato: l’intenzione di tutti è di vincere. E queste operazioni servono a rendere l’Inter ancora più pronta».