Marchetti: «Inter sta facendo di tutto per Skriniar, ci sono pressioni»

L’Inter sta lavorando e non poco per rinnovare il contratto di Milan Skriniar. La sua non è l’unica questione a cui dare attenzione, Luca Marchetti cita su Sky anche gli altri che dovranno risolvere la loro situazione con la dirigenza nerazzurra.

PRESSIONI – I prossimi mesi per la dirigenza dell’Inter richiederanno un enorme lavoro. I problemi con Milan Skriniar, la situazione di Romelu Lukaku e tanto altro sul taccuino. Luca Marchetti, giornalista sportivo, ha parlato su Sky in questo modo: «Il problema per l’Inter non è solamente Skriniar. La dirigenza nerazzurra sta facendo di tutto per rinnovare il contratto al difensore, però c’è confronto con realtà economiche più affermate e ricche dell’Inter. Skriniar potrebbe guadagnare molto di più all’estero. La squadra nerazzurra ha altri giocatori in scadenza però: tra questi Romelu Lukaku, che si trova a Milano in prestito. La trattativa deve ricominciare quest’estate con il Chelsea».