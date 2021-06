Marchetti: «Inter, non solo Hakimi: soldi possono arrivare da 4 cessioni»

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha fatto il punto sul mercato in uscita dell’Inter. Se non dovesse arrivare la cessione di Achraf Hakimi per gli 80 milioni di euro richiesti, potrebbero esserci altri tre-quattro giocatori appetibili per un’eventuale cessione corposa.

CESSIONE PESANTE – Queste le parole di Luca Marchetti sul mercato in uscita dell’Inter: «Fra un mese se Hakimi non è stato ceduto alla cifra richiesta, i 100 milioni di attivo sono comunque richiesti. Se non arrivano da lui potrebbero arrivare da Lautaro Martinez, un altro dei candidati più importanti per la cessione. Ci sono Real Madrid e Atletico Madrid su di lui. Non è che lui faccia fatica a trovare una squadra. Chiaro che anche qui dipende dalla cifra, ma non ci sono soltanto questi due giocatori. Ci sono tre, quattro giocatori come Barella, Bastoni, Brozovic, oltre ai già citati Hakimi e Lautaro Martinez, che per età, ingaggio e ruolo possono essere appetibili sul mercato».