Marchetti: “Inter, non si compra se non si vende: Nainggolan e Perisic…”

Luca Marchetti

L’Inter ha ufficializzato Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov e adesso punta dritto su Arturo Vidal ma il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti nel suo editoriale su “TuttoMercatoWeb” ha parlato della situazione in entrata ma soprattutto in uscita, citando anche Radja Nainggolan e Ivan Perisic.

INTER, SI VENDE! – Inter su Arturo Vidal ma attenzione alle cessioni: la rosa è lunga e sarà difficile piazzare colpi in uscita, ecco perché Nainggolan e Perisic potrebbero restare. Di seguito la situazione mercato nerazzurra secondo il giornalista Luca Marchetti: “L’Inter si è concentrata su Kolarov e Vidal (invece che Marash Kumbulla e Sandro Tonali): non solo per l’esperienza ma anche per i costi (decisamente più bassi) ed ecco perché sempre l’Inter prima di sferrare l’attacco a chiunque altro deve vendere. Bisogna avere pazienza su Vidal (prima legge) e aspettare le cessioni per altri acquisti (seconda legge del mercato). Sia per ragioni di numeri in rosa che per numeri in bilancio. Quindi i pretendenti dei giocatori nerazzurri si devono fare avanti. E devono anche sbrigarsi, visto che l’Inter ha anche in canna il colpo Matteo Darmian (prenotato da mesi) e deve risolvere con il Genoa la questione Andrea Pinamonti. Ecco perché non vuole caricarsi ulteriormente di problemi. Se si vende si compra, altrimenti Nainggolan e Perisic fanno parte del progetto”