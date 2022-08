Marchetti: «L’Inter gioca in difesa, rosa a posto così! Dumfries e Skriniar…»

Inter protagonista in questo mercato estivo, soprattutto nel mese di giugno. Adesso si lavora alle uscite e a tenere big come Skriniar e Dumfries. Marchetti spiega la situazione

PROSSIME MOSSE NERAZZURRE − È intervenuto ai microfoni di Tmw radio, l’esperto di mercato Sky Luca Marchetti. Qui il suo punto sulla Beneamata: «L’Inter gioca in difesa, l’uscita di Alexis Sanchez era preventivata. Il club sapeva già che il giocatore non sarebbe stato un giocatore dell’Inter la prossima stagione e anche il giocatore ne era al corrente. Andrà via con una buonuscita. Da capire cosa faranno le pretendenti con Denzel Dumfries e Milan Skriniar ma l’Inter vuole tenerli. Ci sono Casadei e Pinamonti che potrebbero partire ma l’Inter vorrebbe comunque evitare una loro perdita definitiva soprattutto per Casadei. La rosa numericamente è a posto così. Con Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova si è rafforzata».