Marchetti: “Inter, Eriksen grandissimo colpo. Su Vecino e Llorente…”

Condividi questo articolo

Christian Eriksen all’Inter è il colpo da novanta del mercato invernale. Ne parla Luca Marchetti negli studi di “Sky Sport”, facendo anche un punto su Vecino e Llorente, possibili protagonisti degli ultimi giorni di mercato.

FUORICLASSE – Christian Eriksen all’Inter è il colpo principale di questa sessione. Lo commenta Luca Marchetti: «È un grandissimo colpo, non è facile aggiudicarsi un fuoriclasse come Eriksen, non è facile farlo a gennaio. L’Inter è stata molto convincente ad esporre il suo progetto con anticipo. è stata anche molto lungimirante mettendo una fiche da 20 milioni sul piatto».

VECINO – Matias Vecino sembrava in uscita dall’Inter. Un’operazione propedeutica proprio all’arrivo di Eriksen. In realtà, i nerazzurri non hanno alcuna fretta di liberarsi dell’uruguagio. Ecco le parole di Marchetti: «Per Vecino l’Inter avrebebe accettato la possibilità di darlo via soltanto se fosse arrivata un’offerta irrinunciabile. Quest’offerta da 20-25 milioni di euro non è però arrivata. E quindi Vecino rimane, è comunque una pedina importante».

ATTACCO CALDO – Marchetti non esclude che l’Inter non possa tentare un colpo di coda. Il reparto in cui intervenire in questi ultimi giorni potrebbe essere l’attacco. Secondo l’esperto di calciomercato, nonostante il recupero di Alexis Sanchez, l’uscita di Matteo Politano abbassa le risorse offensive nerazzurre. Ecco il suo commento: «Llorente è un’opportunità, a patto che il Napoli prenda un altro giocatore. Non è scontato che l’Inter rimanga ancora attiva sul fronte degli attaccanti».