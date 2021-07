Marchetti: «Inter, attesa per esterno destro. Dalbert, inserimento Cagliari»

Luca Marchetti, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato del mercato dell’Inter. I nerazzurri – dopo la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain – sono alla ricerca di un sostituto sulla fascia destra

ATTESA – Luca Marchetti sottolinea come ci voglia tempo per rinforzare la fascia destra. Queste le sue parole a “Sky Sport 24”: «Bellerin piace, ma l’Inter vuole farlo in prestito con diritto di riscatto. Piace anche Hateboer dell’Atalanta, ma i nerazzurri non hanno fretta mancando un mese e mezzo alla fine del mercato. In uscita occhio al Cagliari per Dalbert».