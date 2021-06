Marchetti: «Hakimi-PSG, giorni caldi poi Inter sul sostituto. 3 i primi nomi»

Luca Marchetti ha parlato del calciomercato in casa Inter che vede Achraf Hakimi come probabile partente in direzione PSG.

TRATTATIVA – Queste le parole sul calciomercato dell’Inter da parte di Luca Marchetti all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”. “Giorni caldi anche per la trattativa Hakimi–PSG. Qui siamo decisamente più avanti: il giocatori infatti ha scelto il suo futuro e ha un accordo con il PSG, manca ancora quello fra club, ma a piccoli passi i francesi si stanno avvicinando alla cifra che all’Inter considerano giusta. Si era partiti da 80, giocoforza per le leggi del mercato si dovrà scendere. E visto che l’Inter non ha fretta, sa che sul giocatore comunque è forte anche l’interessamento del Chelsea (che aveva inserito nella trattativa anche giocatori come Alonso molto graditi alla società nerazzurra) vorrebbe cercare di tirar fuori il massimo da un sacrificio tecnico così importante“.

SOSTITUTO – Marchetti ha proseguito sul sostituto. “Poi si sceglierà con calma il sostituto. Non è necessario andarlo a prendere subito (anche perché ora tutti sanno che l’Inter avrà la necessità di operare in quel ruolo) ma i primi nomi che seguiti sono Zappacosta (in uscita dal Chelsea) che potrebbe giocare in entrambe le fasce, Bellerin (anche lui in uscita dall’Arsenal e Dumfries che sta facendo davvero un grande Europeo e che fra i tre è quello che (evidentemente) costa di più“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti